İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde son 1 ayda düzenlenen 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekeleri' operasyonunda 271 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 971 vatandaşın dolandırıldığı, şüphelilerin 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi; 206'sı tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son 1 ayda 271 şüpheli yakalanırken, 206'sı tutuklandı, 49'una adli kontrol uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Şüpheliler hakkında; yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında dolandırıcılık, sahte altın satışı, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtma, sahte internet siteleriyle araç kiralama ve oto yedek parçası satışı suçlarından savcılıklar soruşturma başlattı.

Şüphelilerin 971 vatandaşın dolandırıldığı ve banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığını sürdürürken, vatandaşları resmi kaynaklar dışında işlem yapmamaya çağırdı.