Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar için vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun,Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.