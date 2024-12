Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte ilçede filtrasyon sistemi olmadığı için hava kirliliğine yol açan Soma Termik Santrali’nin önünde basın açıklaması yaptı.MANİSA (İGFA) - Başkan Zeyrek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına seslenerek, “Somalı hemşehrilerimizin temiz hava hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı solutan herkesin karşısında dimdik duracağız. Ben diyorum ki Bakanlığımız gelsin, filtrasyon gerekip, gerekmediğinin açıklamasını yapsın. Soma’mızın havasının testlerini yapsın ve şeffaflıkla Soma’yla paylaşsın. Çünkü biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tespitleri yapmak için çalışmalara başladık. Ve bakanlığımız bunu açıklamazsa biz, Büyükşehir Belediyesi olarak açıklayacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Termik Santrali’nin önünde 10 Eylül’de yaptığı basın açıklamanın ardından bir kez daha firma yetkilileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına seslendi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Zeyrek, Soma’nın havasını kirletenlere karşı yurttaşların yanında olmaya davam edeceklerinin altını çizdi.

“ARTIK SOMA’NIN HAVASINI KİRLETMEKTEN VAZGEÇİN” Başkan Ferdi Zeyrek, “Bugün, Soma termik santralinin önündeyiz. Geçtiğimiz aylarda yine buradaydık. Buradan Soma Termik Santraline şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Demiştik ki filtrasyon sistemlerinizi yenileyin, artık Soma’nın havasını kirletmekten vazgeçin ama maalesef bu sözlerimiz daha öncekiler gibi havada kaldı. Bugün artık daha güçlüyüz, bugün hepimiz buradayız ve artık Soma’da biz kirli hava istemiyoruz” dedi.

“SOMALI HEMŞEHRİLERİMİZİN TEMİZ HAVA HAKKINI ELİNDEN ALAN, ONLARA BU KİRLİ HAVAYI SOLUTAN HERKESİN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ” İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için Bakanlık yetkililerini göreve çağıran Başkan Zeyrek, “Yüksek sesle bağırıyoruz. Karaelmasımız artık tabut olmasın. Yüksek sesle bağırıyoruz. Somamız artık kirli hava solumasın. Somalı hemşehrilerimizin temiz hava hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı yaşatan herkesin karşısında dimdik duracağız. Ben diyorum ki Bakanlığımız gelsin, filtrasyon gerekip, gerekmediğinin açıklamasını yapsın. Somamızın havasının testlerini yapsın ve şeffaflıkla tüm Soma’yla paylaşsın. Çünkü, biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tespitleri yapmak için çalışmalara başladık. Bakanlığımız bunu açıklamazsa biz, Büyükşehir Belediyesi olarak açıklayacağız” diyerek sözlerini ''Sermaye mi, insan mı? Her zaman için insan. Ama bunlar sağlanmazsa da bizim yaptırımlarımız da artık çok daha sert bir şekilde olacaktır. Ben, her zaman için Somalı hemşehrilerimin yanındayım. Onların bu haklarını elinden alanların da her zaman için karşısında olduğumu yüksek sesle bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyerek noktaladı.

“TEMİZ HAVA HAKKI SOMA’DA YAŞAYAN HER BİREYİN HATTA HER CANLININ EN TEMEL HAKKIDIR”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, Soma Termik “Soma Termik Santrali Filtresi olmadığı için, bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği için bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mühürlenmişti. Ve mühürlendiğinde bütün Somalılar olarak, termik santralin açılması için hep birlikte destek verdik. Neden destek verdik? Çünkü, termik santralin ürettiği sıcak su ilçe merkezimizde yaklaşık 50 bin vatandaşımızın ısınmasını sağlıyordu. Somalı vatandaşlarımız soğukta kalmasın diye bizler termik santralin açılması için mücadele ettik. Nakliyeci yurttaşlarımız işsiz kalmasın diye mücadele ettik. Yaklaşık 2 gün kapalı kaldıktan sonra termik santral yeniden açıldı. Ancak o günden bu yana, o tarihte kapanan termik santraller, filtre zorunluluğunu yerine getirirken Soma Termik Santrali maalesef ki bu zorunluluğunu yerine getirmedi. Ve firmaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2027 yılına kadar da müsaade edildi. Bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Bir tarafta ısınma yani sıcak su hizmeti, diğer tarafta temiz hava hakkı. Termik Santral bizden bir tercih yapmamızı istiyor. Ya ısınacaksınız ya da zehirleneceksiniz. Ancak, biz diyoruz ki bunun ikisi de mümkün. Biz, daha temiz hava soluyarak, gerekli koşullar sağlandıktan sonra daha temiz ve sağlıklı hava soluyarak ısınabiliriz. Temiz hava hakkı Soma’da yaşayan her bireyin hatta her canlının en temel hakkıdır. Bu nedenle, bu eylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz.