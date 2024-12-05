Jandarma'nın 30 ilde 10 gündür PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik sürdürdüğü “GÜRZ-28" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütlerine yönelik uzun bir süredir sürdürdüğü "Gürz" operasyonlarının 28'incisi bu kez 30 ilde Jandarma tarafından düzenledi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür düzenlenen “GÜRZ-28" operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

"40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü, bu topraklardan kazıyıp atıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelenin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1864533395113398371

"GÜRZ-28" operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında ilgili savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.