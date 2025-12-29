Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 30 Aralık Salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ziyaret haberini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 30 Aralık Salı günü Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret kapsamında; Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği; siyasi, ekonomik, güvenlik ve insani alanlar başta olmak üzere iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirileceği duyuruldu.

Görüşmelerde ayrıca Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği güçlendirmeye yönelik attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de gündeme alınması beklendiğini ifade eden İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa katkı sağlamasını temenni etti.