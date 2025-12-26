Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüm Sanayiciler Derneği Genel Başkanı Serkan Torun, Azerbaycan'da Türk dünyasının köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Ağsaqqalları Arasında Əlaqələrin İnkişafı İctimai Birliği'ni ziyaret ederek, kültürel birlik, gençlik ve ortak projeler üzerine önemli temaslarda bulundu.

AZERBAYCAN (İGFA) - Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüm Sanayiciler Derneği Genel Başkanı Serkan Torun, Azerbaycan'da Türk dünyasının saygın sivil toplum yapılarından Türk Ağsaqqalları Arasında Əlaqələrin İnkişafı İctimai Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Türk Ağsaqqalları Birliği Başkan Yardımcıları Eyvaz Qunbatov ve Elnur Ertürk ile samimi ve verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yazar Vahit Aslan da katılarak Türk tarihi ve kültürü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede; Türk tarihinin ortak hafızası, kültürel birlik, toplumsal barış ve gençlerin milli bilinçle yetiştirilmesinde ağsaqqalların üstlendiği rol ele alınırken birliğin Türk Cumhuriyetleri genelinde yürüttüğü çalışmalar ve artan etkisi takdirle karşılandı.

Türk gençliğinin birlik çatısı altında gösterdiği dinamizme dikkat çekilen toplantıda, gençlere yönelik yeni projeler, kültürel ve ekonomik iş birlikleri de gündeme geldi.

Serkan Torun, Türk Ağsaqqalları Birliği'nin Azerbaycan'da ve tüm Türk dünyasında yürüttüğü çalışmaları büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.