SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Nükleer Santral Projesi'nin iptali için Keşan Belediyesi'ne dilekçe verdi. İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, konunun Mart ayı meclis gündemine alınmasını talep etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya'da yapılması planlanan nükleer santral projesine karşı resmi girişim başlattı.

İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz, hazırlanan dilekçenin Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, ayrıca Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı'na da PTT aracılığıyla gönderildiğini açıkladı. Dilekçede, Trakya Nükleer Enerji A.Ş.'nin internet sitesinde Kırklareli Kıyıköy-Kışlacık mevkiinde yer seçiminin onaylandığı ve sahada sismik ile meteorolojik çalışmaların başladığının belirtildiği ifade edildi. Proje alanının, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nda içme ve kullanma suyu koruma alanları, orman alanları ve tarım arazileri içerisinde kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 13 bin 830 dönümlük alanda yapılacak çalışmaların orman varlığına, tarım alanlarına ve Karadeniz kıyı ekosistemine zarar vereceği öne sürülerek, projenin bölgesel bir 'eko-kırım' niteliği taşıdığı savunuldu. Ayrıca projenin, halkın katılımı sağlanmadan ve gerekli çevresel ile sağlık etki değerlendirmeleri yapılmadan ilerletildiği iddia edildi.

Enerji arz fazlası bulunduğu belirtilen Türkiye'de yeni bir nükleer santral projesine ihtiyaç olmadığı görüşüne yer verilen dilekçede, projenin ulusal egemenlik ve çevresel güvenlik açısından riskler barındırdığı ifade edildi. SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Nükleer Santral Projesi'nin Keşan Belediye Meclisi'nin 2026 Mart ayı toplantı gündemine alınarak iptal edilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.