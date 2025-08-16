İZMİR (İGFA) - Orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarında farkındalık yaratmak için İzmir Aşkına Derneği 50 gönüllüden oluşan kadrosuyla Çeşme’nin bir değeri, doğaya ve ekonomiye büyük katkısı olan Sakız ağacı dikim ve köklendirme projesine destek olmak için tekrar sahnedeydi..

İzmir Aşkına Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Güleç gösteri sonunda “Son haftalarda yüreğimizi dağlayan orman yangınları sebebiyle dernek olarak doğamıza tekrar sahip çıkmak için neler yapabiliriz diye ekipçe düşünürken bu muhteşem proje ile yollarımız kesişti. Kadın istihdamını destekleyen, yerel ekonomiye can veren, tarihi mirasımıza ve doğamıza sahip çıkan sakız ağacım projesi için sahneye çıkmak bizim için büyük mutluluk.

Maalesef küresel ısınma ve dikkatsizliklerle İzmir’imizin başına gelen talihsiz yangınların bıraktığı karanlık görüntüyü Sayın Hasan Ege Tütüncüoğlu’nun başlatmış olduğu Sakız Ağacı projesi ile geleceği şekillendiren ve farkındalık yaratan bir hale getireceğiz. Bugün bu projeye 170 ağaç ile destek veriyoruz. Gösterimizi izlemeye gelen herkese, fidan bağışında bulunanlara, destek olan İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çeşme Belediye Meclis Üyeleri Filiz Güleç’e bir sertifika takdimi sonrası bu muhteşem gece sona erdi.