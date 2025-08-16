ANKARA (İGFA) – Karayollarında sürekli değişen hız sınırı, hız sınırına yönelik tabelaların güncel standartlara uygunluk, görünürlük ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde şu ifadeler yer aldı;

“Birleşmiş Milletlerin ‘Trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması’ hedefinin ülkemizde de gerçekleşmesine yönelik olarak Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda; Karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecektir.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecektir.

Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacaktır.

Yapılacak çalışmalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.”