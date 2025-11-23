BTSO'nun 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması - 2024' sonuçlarına göre, Bursa'daki 250 büyük firmanın net satışları yüzde 43 artışla 1,467 trilyon TL'ye yükseldi. Ancak artan finansman giderleri, kârlılıkta sert düşüşe yol açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen 'Bursa 250 Büyük Firma Araştırması - 2024' sonuçları açıklandı.

Buna göre 2024 yılında Bursa'da 250 büyük firmanın toplam net satışları, 2023 yılına göre yüzde 43 artışla 1 trilyon 467 milyar TL'ye yükseldi. Buna karşın artan finansman giderleriyle firmaların kârlılıkları önemli oranda geriledi.

NET SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

2024 yılında Bursa'da 250 büyük firmanın toplam iç ve dış satışları, 2023 yılına göre yüzde 43 artarak 1 trilyon 467 milyar TL'ye yükseldi. Üretimden net satışlarda ise yüzde 44'lük artış kaydedildi. Buna karşın, firmaların faaliyetlerinden oluşan katma değer yüzde 10'luk sınırlı bir büyüme göstererek 231,7 milyar TL seviyesine ulaştı. 2023 yılında yüzde 102 artış gösteren katma değer, 2024'te küresel büyümenin yavaşlaması ve sıkı para politikaları nedeniyle daha ölçülü bir artış sergiledi.

FİNANSMAN GİDERLERİ KÂRLARI ERİTTİ

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması'nda kâr eden firma sayısı 164'e geriledi. 2023 yılında listede kâr eden firma sayısı 220 olmuştu. Vergi öncesi kâr/zarar toplamı yüzde 67 düşüşle 28,2 milyar TL'ye indi. Firmaların toplam faaliyet kârı yüzde 50,7 azalarak 47,7 milyar TL'ye, FAVÖK büyüklüğü ise 157,5 milyar TL'ye düştü. Finansman giderleri ise yüzde 14,5 artışla 54,9 milyar TL'ye ulaştı. 2023 yılında toplam finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı yüzde 49,6 iken, 2024'te bu oran yüzde 115,2'ye yükseldi. Böylece finansman maliyetleri, firmaların kârlılıklarını önemli ölçüde sınırlayan temel unsur haline geldi.

Bursa 250 firması ihracatta da Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Toplam ihracat, yüzde 10,8 artışla 14,8 milyar dolara ulaşırken, istihdam yüzde 7 artışla 189 bin 977 kişi oldu.

Listenin zirvesinde 175,5 milyar TL net satışla Oyak Renault yer aldı. Tofaş 106,1 milyar TL ile ikinci, TGS Dış Ticaret 84,3 milyar TL ile üçüncü sırada bulunurken, Bosch, Borçelik ve Togg ilk 10'da yer aldı. Listede otomotiv yan sanayi 69 firma ile lider sektör olurken, tekstil, gıda, perakende ve metal sektörü firmaları sıralamada öne çıktı.

BAŞKAN BURKAY: 'BURSA İŞ DÜNYASI ÜRETMEYE DEVAM ETTİ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel korumacı politikalar ve artan maliyetlerin firmaların üzerindeki yükünü artırdığına dikkat çekerek, 'Tüm zorluklara rağmen Bursa iş dünyası üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdamı korumaya devam etti. Kârlılıktan ödün verse de çarklarını durdurmadı' dedi. Burkay, finansmana erişimin maliyetinin reel sektörün en önemli engeli olduğunu vurguladı ve teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve verimliliği merkez alan üretim modellerinin yaygınlaştırılacağını belirtti.

BTSO, TEKNOSAB, BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika gibi projelerle sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlendirmeye devam ederken, UR-GE, HİSER ve Ticari Safari projeleriyle firmaların küresel pazarlarda rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

BTSO tarafından gerçekleştirilen Bursa 250 Büyük Firma Araştırması - 2024 sonuçlarına www.ilk250.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.