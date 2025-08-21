Turizmin evrensel ölçekte söz sahibi olan SKAL’ın geleceğinin planlandığı istisnai önem arz eden SKAL International Dünya Başkanı eşliğinde Yönetim Kurulu ile Skal Türkiye buluşmasına Konya SKAL Kulübü ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Dünya turizminin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından SKAL International’ın Dünya Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 9–14 Ağustos tarihleri arasında Konya’da idari anlamda hayati önemde olan konuları geniş kapsamda ele alıp dünya turizmine uyum sağlamak amacıyla stratejik ağırlığı olan bir dizi toplantı ve kültürel etkinlik gerçekleştirdi.

Bursa Skal Kulübü adına Başkan Meltem Işık Mısırlıoğlu’nun da iştirak ettiği toplantıya; SKAL International Dünya Başkanı Denise Scrafton, gelecek dönem Dünya Başkanı Andres Hayes, Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mohan Narayana, Direktörler Enrique Flores, Marc Rheaume, George Koch, Jose Luis Quintero, Kevin Rautenbach, Türkiye Direktörü Deniz Anapa, Michael Akin ve SKAL Head Office Genel Sekreteri Sandra Vera katıldı.

Ramada Otel’deki açılış yemeği öncesinde SKAL International heyeti, Selçuklu Kongre Merkezi’ni gezerek merkez hakkındaki olumlu izlenimlerini paylaştı.

Açılış yemeğine SKAL Türkiye USDF Başkanı Emre Gezgin, USDF Yönetim Kurulu Üyeleri ve SKAL Dernek Başkanları da katıldı. Konuşmalarda SKAL Türkiye Başkanı Emre Gezgin, SKAL Türkiye Direktörü Deniz Anapa ve SKAL Konya Başkanı Fatih İşkin, organizasyonun hem turizm sektörü hem de şehir tanıtımı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

SKAL Konya Başkanı Fatih İşkin yaptığı konuşmada, Konya'nın kültürel ve tarihi değerlerine vurgu yaparak, şehrin kongre turizmi açısından önemli bir noktaya geldiğini ve 2028’de yapılacak Dünya Kongresi için aday olduklarını ifade etti.

Etkinlikler sırasında Dünya Başkanı Denise Scrafton, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret ederek şehir hakkındaki olumlu görüşlerini paylaştı ve Konya SKAL Kulübü’ne teşekkür etti. Toplantılarda ayrıca SKAL Türkiye üyeleri, 2028 Dünya Kongresi’nin Konya’da düzenlenmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin altyapısı ve kongre olanaklarının bu organizasyon için son derece uygun bir seçenek olduğunu vurgulayan SKAL Türkiye ekibi, bu sayede Konya’nın uluslararası turizmde daha görünür hale geleceğini ifade etti.

SKAL International’ın Konya’daki toplantısı, hem yerel turizmin tanıtımına katkı sağladı hem de uluslararası düzeyde kardeşlik ve işbirliği mesajlarını pekiştirdi.