İstanbul Kağıthane'de trafikte aracın önünü kesip kavga girişiminde bulunan sürücülere yönelik açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifine göre 60 günlük sürücü belgesi ve araç men cezası uygulanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte güvenliği tehlikeye atan araç kullanıcılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de Ç.Ö. ve M.Y.Ö. isimli sürücülerin araçlarının önünü keserek kavga girişiminde bulunduklarını ve yakalandıklarını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında, 'Aracın önünü kesip kavga etmeye çalışmak: Bu nasıl bir araç kullanma kültürüdür?' ifadelerini kullanarak, trafikte anlık öfkelere yenilmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Yerlikaya, Abdullah öğretmenimizin hayatını kaybettiği olayın yakın örnek olduğunu hatırlatarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1993649050562809991

Yeni trafik kanunu teklifinde yer alan maddelere göre, saldırı amacıyla araçtan inip yol kapatan sürücülere uygulanacak yaptırımları hatırlatan Bakan Yerlikaya, 180 bin TL idari para cezası ile sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, 'Bu tür araç kullanan sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.