SHGM, emniyet olaylarının bildirilmesi, analiz edilmesi ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY), bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, analiz edilmesi ve bilgi paylaşımına ilişkin kapsamlı yeni usul ve esaslar belirlendi.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, sivil havacılık faaliyetleri sırasında meydana gelen emniyet olaylarıyla ilgili gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmelik, kaza ve ciddi olayların yanı sıra havacılık emniyetini etkileyebilecek diğer olayların da sistematik biçimde ele alınmasını amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre, havacılık emniyeti açısından risk oluşturabilecek olayların hizmet sağlayıcı tarafından SHGM'ye raporlanması zorunlu olacak. Olayı gören veya olaya müdahil olan belirli personel de önce bağlı olduğu hizmet sağlayıcıya, bu mümkün değilse doğrudan SHGM'ye bildirim yapmakla yükümlü olacak.

Raporlama süresi, olayın öğrenilmesinden itibaren 72 saat olarak belirlendi.

GÖNÜLLÜ RAPORLAMA SİSTEMİ DE KURULACAK

Zorunlu raporlama kapsamına girmeyen ya da farklı kaynaklardan öğrenilen emniyet bilgileri için de gönüllü raporlama sistemi oluşturulacak. Bu sistemin, raporlayanların kimliğini koruyacak ve uygun durumlarda anonim raporlamaya imkân verecek şekilde işlemesi gerekecek.

İNCELEME, ANALİZ VE TAKİP SÜRECİ

Yönetmelik, hizmet sağlayıcıların kendi bünyelerine gelen olayları 14 gün içinde risk açısından değerlendirmesini, ardından gerekli inceleme, analiz ve düzeltici faaliyetleri yürütmesini öngörüyor.

SHGM'ye yapılan zorunlu bildirimlerde; 30 gün içinde ön sonuç raporu, 90 gün içinde sonuç raporu sunulması gerekecek. Gerek görülürse SHGM ilave süre verebilecek.

EMNİYET OLAYLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUYOR

Yönetmelikle birlikte havacılık emniyetine ilişkin analiz ve incelemeleri değerlendirmek üzere sektör temsilcilerinden oluşan bir Emniyet Olayları Değerlendirme Komisyonu da kurulacak. Komisyon, yılda en az bir kez toplanacak ve belirlenen faaliyetlerin uygulanmasını SHGM takip edecek.

Yönetmelikte, olay raporlarından elde edilen bilgilerin bireysel suç veya sorumluluk yüklemek için kullanılamayacağı açıkça belirtildi. Verilerin yalnızca havacılık emniyetini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Raporlayan kişilerin ve olaylarda adı geçenlerin gizliliğinin korunacağı; kişisel verilerin ise yalnızca inceleme için zorunlu olduğunda ve mevzuata uygun şekilde paylaşılabileceği hükme bağlandı.

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