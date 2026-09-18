Kayseri Melikgazi Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına renk katacak, lezzet durağı ve renkli dükkanlarıyla yeni cazibe merkezi olacak Ortaköy Sokağı için çalışmalara başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Hayata geçirilecek olan yeni projeyle birlikte ilçede sosyal ve kültürel olanakların artacağını, ilçeye yeni bir renk ve nefes olacağını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı, çok renkli projeleri Melikgazi'mize, Kayseri'ye kazandırmaya devam ediyoruz. Bunların başında da parklar geliyor. 'Fidan değil ağaç dikiyoruz' sloganımız ile 10-15 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturarak; Melikgazi'mize zamandan kazandırdık. Şu an Köşk Mahallemiz'de Somyürek Sağlık Ocağı'nın hemen arkasında bulunan asfalt yoldayız. Burası aslında parkın ortasından geçen daha önceden yapılmış bir asfalt ve çok kullanılmayan bir yol. Burada da Ortaköy Sokağı adıyla çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yani burada herhangi bir ağaca dokunmadan, herhangi bir parka zarar vermeden aksine güzelleştirerek, ışıklandırarak çalışmamızı sürdüreceğiz. Birçok park yaptık.

Yıldız Parkını yaptık, Fatih Parkını yaptık. Yıldırım Beyazıt'ta bir park yaptık. Belsin'de Hasan Esat Işık Bulvarını ve parklarını yaptık. Burayı ışıklandırarak yeni bitkiler ve yeni ağaçlar dikerek harika bir park ve peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. Burada hem bu çalışmayı yapacağız hem de İstanbul'daki Ortaköy Sokağı'nı buraya da yapacağız. Bu sokakta kumpir, dondurma ve waffle yenecek küçük dükkanlar olacak. Sadece Köşk Mahallesi değil Alparslan, Gültepe, Yıldırım Beyazıt gibi Melikgazi'nin doğu bölgesi ve tüm Kayseri bu projeden faydalanacak. Bu projemiz özellikle gençlerimize hitap edecek. Gençler burada çayını kahvesini içecek, kestanesini patlatacak, kumpirini yiyecek. Bu alan yaptığımız çalışmalarla renkli, güzel bir yer haline gelecek. Dolayısıyla hem parkımızı yenilemiş oluyoruz hem bu bölgeyi çok daha güzel bir hale getiriyoruz. Hepsinden önemlisi asfalt olan bir yeri boydan boya küçük küçük cep dükkanlarıyla dondurma, waffle, kumpirci yapacağız. Buraya bir huzur ve renk gelecek inşallah. Vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yer olacak.' dedi.

Gençlere Kaykay Müjdesi

Kaykay sporlarına olan ilginin gençler arasında arttığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, gençlere sevinecekleri bir müjde vererek şunları söyledi:

'Ortaköy Sokağımızın hemen yanı başında olan ve gençlerimizin burada kaykay yapacağı Skate Park'ın da yapımını tamamladık. Burada gençlerimiz paten sürecek, kaykay yapacaklar. Ayrıca burada toprak bir alan vardı; anlaştık orayı da yeşil alan yapıyoruz. Otoparkı da artırıyoruz. Dolayısıyla Ortaköy Sokağı ile birlikte burası çok daha güzel bir yere dönüşecek. Park ve Bahçeler Müdürümüze, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun muhtarımız da her zaman bize destek veriyor. Mahallemizi güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun. Herkesi Skate Park'a bekliyoruz.'

Köşk Mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ da Başkan Palancıoğlu'na yapılan hizmetler için teşekkür ederek, 'Başkanım hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz. Mahallemiz canlanacak sayenizde. Bizim mahallemizde birçok iş yapıldı. Şimdi parkımız da yenilendi. Elinize

