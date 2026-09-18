İzmir Otogarı, yeni dönemde İZULAŞ tarafından işletilecek. Otogarın yeni ücret tarifesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otogarı'na ilişkin hukuk mücadelesini kazanmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Otogarın işletilmesine ilişkin gelir tarifesini içeren önerge için toplantıya ara verilerek Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay imzalı başkanlık önergesinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketi (İZULAŞ) tarafından işletilecek otogarda uygulanacak ücret tarifesinin oylanması istendi. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yeni ücret tarifesi hem komisyonda hem de mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Tarife şu şekilde;

100 kilometre ve altı şehirlerarası taşımalar için yeni fiyat (A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 220 lira, 9-15 koltuklu otobüs 350 lira, 16-24 koltuklu otobüs 600 lira, 25-34 koltuklu otobüs 680 lira, 35-45 koltuklu otobüs 1080 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira olarak belirlendi.

101 kilometre ve üstü şehirlerarası taşımalar için yeni uygulama (A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 260 lira, 9-15 koltuklu otobüs 470 lira, 16-24 koltuklu otobüs 1000 lira, 25-34 koltuklu otobüs 1.250 lira, 35-45 koltuklu otobüs 1.770 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs ücreti 1.800 lira yapıldı.

İl içi yolcu taşıması yapanlar için yeni fiyat (D Yetki Belgesi) 8 koltuk ve altı otomobil 200 lira, 9-15 koltuklu otobüs 270 lira, 16-24 koltuklu otobüs 290 lira, 25-34 koltuklu otobüs 490 lira, 35-45 koltuklu otobüs 940 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira olarak belirlendi.

Transit geçenler için yeni fiyatlar (Terminali ara durak olarak kullananlar- A,B,D Yetki Belgeleri) 8 koltuk ve altı otomobil 200 lira, 9-15 koltuklu otobüs 270 lira, 16-24 koltuklu otobüs 290 lira, 25-34 koltuklu otobüs 470 lira, 35-45 koltuklu otobüs 950 lira, 46 koltuklu ve üzeri otobüs 1.170 lira yapıldı.

BOŞ ÇIKIŞ OTOPARK TARİFESİ

46 koltuk ve üzeri, 25-34 ile 35-45 koltuklular için; 1 saate kadar 180 lira, 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni tarife olarak kabul edildi.

16-24 koltuklular ile 9-15 koltuklular için; 1 saate kadar 170 lira, 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni ücret şeklinde belirlendi.

8 koltuk ve altı için ise yeni fiyatlar; 1 saate kadar 170 lira, 1-3 saat 270 lira, 3-5 saat 290 lira, 5-12 saat 390 lira, 12-24 saat 450 lira, 24 saat 520 lira olarak belirlendi.

DOLU ÇIKIŞ OTOPARK ÜCRETLERİ

Yeni tarife kapsamında 1 saate kadar tüm araçlar ücretsiz olarak faydalanacak.

46 koltuk ve üzeri, 9-15, 16-24, 25-34 ile 35-45 koltuklular için; 1-3 saat 280 lira, 3-5 saat 300 lira, 5-12 saat 400 lira, 12-24 saat 460 lira, 24 saat 520 lira yeni tarife olarak kabul edildi.

8 koltuk ve altı için ise yeni tarife 1-3 saat 270 lira, 3-5 saat 290 lira, 5-12 saat 390 lira, 12-24 saat 450 lira, 24 saat 520 lira yapıldı.