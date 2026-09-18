Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği yönündeki makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması ile ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,



Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) September 18, 2026