Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı yapılacak demiryolu hatları yeniden belirlendi. 13 anahat ve 34 bölgesel hat olmak üzere toplam 47 hat kapsam altına alındı.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararla birlikte 13 anahat ve 34 bölgesel hat olmak üzere toplam 47 demiryolu hattı kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamına alındı.

Listede Ankara-Basmane, Ankara-Kars ve Ankara-Tatvan gibi uzun mesafeli anahatların yanı sıra çeşitli bölgesel yolcu taşımacılığı hatları da yer aldı.

Ankara-Kars hattı, 1.360 kilometrelik uzunluğuyla listede yer alan en uzun anahat olarak öne çıktı.