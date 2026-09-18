Bursa yapı malzemeleri sektörünün köklü temsilcilerinden Özüsküp Yapı, 40 yıllık birikimi ve geniş ürün yelpazesiyle perakende alanında fark yaratmaya devam ediyor. Firma Kurucusu İsa Vardar, inşaat ve konut yenileme süreçlerinde müşterinin tüm ihtiyaçlarını tek noktada çözmeyi başardıklarını belirtti.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin sanayi ve ticaret merkezlerinden Bursa'da 40 yıldır faaliyet gösteren Özüsküp Yapı, hırdavat ve teknik malzeme alanında başlayan yolculuğunu, yapı ve yenileme sektörünün tüm ihtiyaçlarına yanıt veren dev bir ürün ekosistemine dönüştürdü. Kuruluş yıllarında ağırlıklı olarak teknik hırdavat üzerine odaklandıklarını belirtip ticari serüvenlerini aktaran Özüsküp Yapı Kurucusu İsa Vardar, zaman içerisinde pazardaki talebi doğru analiz ederek yapı malzemeleri alanına yöneldiklerini ifade etti.

İsa Vardar, gelişimi şu sözlerle özetledi: 'Teknik hırdavatla başladığımız ticari serüvenimizde, müşterilerimizin yapı malzemesi tarafında önemli bir tedarik açığı yaşadığını gözlemledik. Bu doğrultuda ürün gamımızı hızla çeşitlendirerek boyadan bataryaya, vitrifiyeden elektrik malzemelerine kadar geniş bir yelpazeyi bünyemize kattık. Temel gayemiz, bir evin veya inşaatın ihtiyacı olan tüm eksikleri tek bir çatı altında toplayarak müşterimizin başka bir noktada arayışa girmesini engellemektir. Mağazamıza giren bir müşteri, altyapıdan üstyapıya kadar her türlü ihtiyacını güvenle karşılayabiliyor.'

'Lokomotif ürün grubu su tesisatı ve boya'

Satış stratejilerinde ve ürün süratinde öne çıkan kategorileri değerlendiren Vardar, su tesisat malzemelerinin işletmelerinin en dinamik ve hızlı sirkülasyona sahip kalemi olduğuna dikkat çekti. Boya grubunun sezonluk bir hareketlilik sunduğunu, su tesisatının ise yılın 365 günü kesintisiz bir ihtiyaç olduğunu belirten Vardar, firmanın lokomotif gücünü tesisat malzemelerinin oluşturduğunu kaydetti. Özüsküp Yapı; vitrifiye, klozet grupları, musluk ve bataryaların yanı sıra vida-cıvata grupları, inşaat başlangıç ekipmanları (kürekten paspasa kadar), bahçe tel ürünleri, ambalaj ve temizlik malzemeleri gibi çok geniş bir yelpazede perakende hizmet veriyor. Fayans grubunda ise seramik kaplama malzemesinin kendisi hariç, seramik uygulaması için gerekli olan tüm harç, derz ve yardımcı sarf malzemelerini stoklarında barındırıyor.

'Dijital değil, birebir müşteri deneyimi ve güven'

Günümüz e-ticaret dinamiklerini de değerlendiren İsa Vardar, dijital pazaryerindeki satış operasyonlarının beraberinde getirdiği karmaşa ve aksaklıklar sebebiyle online satış kanalında yer almadıklarını, doğrudan yüz yüze perakende ticaret modelini benimsediklerini vurguladı. Müşteriyle kurulan birebir iletişimin, doğru ürün yönlendirmesinin ve fiziki mağazacılık kalitesinin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu belirten Vardar, Bursa'daki mevcut şube ve depo kapasitelerini büyüterek bölge halkına ve ustalara kesintisiz tedarik sağlamaya devam edeceklerini söyledi.