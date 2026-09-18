Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanırken, araçlardaki 12 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre ilk operasyon16 Eylül günü saat 21.30'da Çalıköy köy yolu üzerinde durdurulan 34 plakalı aracın sürücüsü M.Y. (1979 doğumlu) organizatör olarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 5'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sahibi S.Y. olarak tespit edilirken, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 24 bin 258 TL idari para cezası kesildi.

İkinci Operasyon 17 Eylül günü saat 01.05'de aynı güzergahta sabaha karşı şüphe üzerine durdurulan 16 plakalı aracın sürücüsü F.Ş. (1981 doğumlu) organizatör şüphesiyle yakalandı. Araç içerisinde Irak uyruklu 6 düzensiz göçmen ele geçirildi. Kendi üzerine kayıtlı olan aracı kullanan sürücüye 14 bin 129 TL trafik idari para cezası uygulandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Her iki olayla ilgili başlatılan adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.Y. ve F.Ş., işlemlerinin ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilecek.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.