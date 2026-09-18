Adalet Bakanı Gürlek, sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdüğünü ve çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı. 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilirken, sosyal medyadaki spekülatif paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşların alın terini, emeğini ve birikimini istismar eden kişi ve yapılardan hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin yakından takip edildiğini belirterek, Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazıldığını, son olarak da Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapıldığını ifade etti.

4 TUTUKLAMA, 51 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Açıklamada, SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği aktarıldı. Ayrıca malvarlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla hesaplar ve tüm malvarlığı değerleri üzerine tedbir uygulandığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA DA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında, yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı verildiği, kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği açıklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında da sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahiplerine adli işlem başlatıldığı ve 16 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

'PİYASAYI MANİPÜLE EDENLERE MÜSAMAHA YOK'

Gürlek, bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yapılan tespitler sonucu 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini de hatırlattı. Açıklamasında, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kişi ve yapılara karşı adli işlemlerin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, dürüst yatırımcıların tedirgin edilmemesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin korunması için sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.