Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ATCO ve ATSEP lisans sınavları için yeni başvuru sistemini devreye aldı. Bundan böyle adaylar artık işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilecek.

ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava trafik emniyetinin kritik personeli olan ATCO (Hava Trafik Kontrolörü) ve ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) lisanslarına yönelik 'ilk veriliş' ve 'yenileme' sınavlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, geliştirilen dijital başvuru sistemi 11 Nisan 2026 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sistem üzerinden giriş yaparak sınav tarihi ve merkez tercihlerini çevrim içi olarak belirleyebilecek.

Başvuru sürecinde adayların, bağlı bulundukları kurumlar tarafından sistemde tanımlanması şartı aranıyor. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Nişantaşı Üniversitesi gibi kuruluşların sistem yetkilileri aracılığıyla adayların kurumsal kayıtlarının yapılması gerekiyor.

Sınavlar; Türk Sivil Havacılık Akademisi (İstanbul), TAV Akademi (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla), Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir, İstanbul), MEHA (Nevşehir), AEC (İstanbul) ve Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) gibi merkezlerde gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitim sağlayıcı kurumların, sınavları kendi merkezlerinde düzenleyebileceği belirtildi.

SHGM, adayların başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ve rehber videolara ilgili sistem üzerinden ulaşabileceğini bildirirken, tüm adaylara başarı dileklerini iletti.