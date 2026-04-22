SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye ekipleri, her gün farklı mahalle ve okullarda yürüttüğü çalışma ile öğrencilerin okuldan ayrılmadan sıcak ikram hizmetine ulaşmasını sağlıyor.

İkram aracı uygulaması kapsamında her gün yaklaşık bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sağlanıyor. Okulların kapanmasına kadar devam etmesi planlanan hizmetle birlikte toplamda 50 bin sıcak ikramın öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Sivas Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alan bu uygulamanın eğitim kurumlarında güvenliğin ön planda olduğu bir döneme denk gelmiş olması da ayrıca bir önem taşıyor. Uygulama, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden olumlu geri dönüşler alırken okul önlerinde oluşan yoğun ilgi, hizmetin ne kadar yerinde bir adım olduğunu ortaya koyuyor.

Sivas Belediyesi, öğrencilerin eğitim süreçlerini destekleyen ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaları artırarak sürdürmeyi hedefliyor.