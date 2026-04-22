Batman'ın Sason ilçesinde, öğrencilere yönelik sağlık ve bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

BATMAN (İGFA) - Sason Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Çilekli Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitim programında; genç kız sağlığı, ergenlik dönemi, ağız ve diş sağlığı ile kene konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca program kapsamında öğrencilere teknoloji bağımlılığına ilişkin farkındalık eğitimi de verildi.

Eğitimlerde, Psikolog Özgür Çobanoğlu tarafından teknoloji bağımlılığı konusu ele alınırken, Ebe Vatha Delican tarafından genç kız sağlığı, ergenlik dönemi ve kene konularında bilgi verildi.

Ağız ve diş sağlığı eğitimi ise Ebe Meral Aluç tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programın, sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.