ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının can aldığını, Sivas’ta 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, önlem alınmamasına sert tepki gösterdi. Önceki yıllarda da benzer ölüm vakalarının yaşandığını, önleyici aşıya ilişkin bir adım atılamadığını vurgulayan Karasu, “Vatandaşlar ölüyor, yetkililer seyrediyor! Her işi doğru yapmakla, sağlıkta reform yapmakla övünen iktidar, vatandaşın can kaybını izlemekle yetiniyor” dedi

Havların ısınmasıyla birlikte, Sivas ve çevresinde ciddi bir sağlık tehdidini yeniden gündeme getirdi. Keneler ve taşıdıkları ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı her yıl olduğu gibi bu yıl da can almala başladı. Özellikle tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve piknik gibi aktiviteler için kırsal alanların tercih edildiği bu dönemde, vatandaşların endişeleri ve kaygıları arttı.

"LAF KALABALIĞINI BIRAKIN"

Son bir ay içinde KKKA hastalığı şüphesiyle biri 1,5 yaşında bir çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Konuyu daha önce de gündeme getiren CHP’li Karasu, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre son yirmi yılda yaklaşık 16 bin KKKA vakası görüldü. Ölümlerin sayısı da bine yaklaşmış olmasına karşın, hala yeterli tedbirler alınmıyor. Vatandaşımız, göz göre göre canını kaybediyor. Her işi doğru yapmakla, sağlıkta reform yapmakla övünen iktidar, vatandaşın can kaybını izlemekle yetiniyor. Geçen yıl da bu konuyu gündeme getirdiğimde, aşıyı hala birinci faza dahi getiremediklerini açıklamışlardı. Aşının akıbeti hala bilinmiyor. Bakanlık sadece vatandaşa kişisel önlem alması konusunda uyarmakla yetiniyor. Bu yeterli mi? Laf kalabalığını bırakın, önlemleri alın. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayram tatilini şehrimizde geçirmek isteyenlerin sayısı artacak. Elbette vatandaşlarımız kişisel önlemlerini almalılar, ama yetkililer de uyumamalı. Hangi önlem alınması gerekiyor ise bir an önce alınmalı. Hiçbir vatandaşımızın kaybetmesini arzu etmiyoruz” dedi.

Konuyu bir kez daha Meclis gündemine taşıyan Karasu, hem Sağlık hem de Tarım bakanlarına ayrı ayrı soru önergesi verdi.