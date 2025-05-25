Bunlar da ilginizi çekebilir

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgür Özel, "Bugün güzel Bursa’ya mitinge değil, adalet için eyleme geldik! Kent Meydanını dolduran, memleket mücadelesine omuz veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber sesleniyoruz: Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar. / Güneş ufuktan şimdi doğar, / Yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa mitingi sonrasında sosyal medya hesabından Bursalılara teşekkür etti. BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı miting ile Bursa'dan seslendi.