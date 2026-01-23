Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollar kapandı, ulaşım aksadı. Sivas Belediyesi, 783 personel ve 130 araçla 65 mahallede kesintisiz karla mücadele çalışması yürütüyor.

SİVAS (İGFA) - Sivas, son 20 yılın en yoğun kar yağışının etkisi altında. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipiye karşı Sivas Belediyesi ekipleri, 7/24 esasına göre sahada görev yapıyor. Ana arterler, bulvarlar, büyük cadde ve sokaklar ile toplu ulaşım güzergahları ve sağlık kuruluşlarına erişim öncelikli olarak açık tutuluyor.

Kent genelinde 783 personel ve 130 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile cami önlerinde de kar temizleme işlemleri devam ediyor. Belediye ayrıca şehirlerarası yolların kapanması nedeniyle yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek sosyal destek sağlıyor. KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlar da unutulmadı.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bir süre daha etkili olacağını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve ekiplerin çalışmalarını engellemeyecek şekilde araçlarını park etmeleri konusunda uyardı. Sivas Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.