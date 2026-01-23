Jandarma, son 2 haftada 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 118 kişiyi gözaltına aldı. 68 şüpheli tutuklanırken, 45'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlarda, 2020-2026 yılları arasında hesaplarında toplam 2,18 milyar TL işlem hacmi bulunan şüpheliler yakalandı.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2014563085063791094

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatma, kişisel veri çalma, banka hesaplarından izinsiz para çekme, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtma ve sahte sosyal medya ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Operasyon, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini önledi.

Bakan Yerlikaya, emeği geçen jandarma ve ilgili birimleri tebrik etti.