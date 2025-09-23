Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite öğrenimi gören çocuklarına yönelik her yıl düzenli olarak sağladığı eğitim yardımını bu yıl da sürdürüyor.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite öğrenimi gören çocuklarına destek olmak amacıyla her yıl düzenli olarak sağlanan eğitim yardımı, bu yıl da devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yaptığı açıklamada eğitim yardımı başvurularının başladığını duyurarak, başvuru süreci ve ödeme detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Başvuruların 24 Eylül Çarşamba günü başlayacağını ve 29 Eylül Pazartesi günü sona ereceğini dile getiren Başkan Uzun, vatandaşların başvurularını, Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Sosyal Destek bölümünden online olarak gerçekleştirebileceğini söyledi.

Başkan Uzun, "Eğitime destek, geleceğimize yatırımdır. Bu süreçte ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletebiliyorsak ne mutlu bize… Öğrencilerimize, ailelerimize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci başına toplam 6 bin TL olarak belirlenen eğitim yardımı, yapılacak değerlendirmelerin ardından 3'er bin TL olmak üzere iki taksit halinde ailelerin hesaplarına yatırılacak.