SASKİ, saha personellerinin olumsuz durumlarda doğru müdahalede bulunabilmeleri için ilkyardım eğitimi düzenledi. Düzenlenen eğitimde yaralanmalarda doğru müdahale yöntemleri, kalp masajı, suni solunum ve boğulma vakalarında izlenecek adımlar detaylı olarak aktarıldı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sahada aktif görev alan çalışanların hem iş ortamında hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlara bilinçli ve hızlı şekilde müdahale edebilmesi için kurum içi eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde SASKİ çalışanları ilk yardım konusunda bilinçlendirildi.

Uzman eğitmenler eşliğinde inme ve sara nöbeti gibi ani gelişen rahatsızlıkların ilkyardım uygulamalarını da pratik olarak deneyimledi. Eğitimin sonunda ilk kez eğitime katılanlara sertifikaları verildi, süresi dolan sertifikalar ise yenilendi.