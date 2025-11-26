Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık nedeniyle çekilen Sapanca Gölü'ndeki su seviyesini korumak ve şehrin su arzını güvence altına almak için alternatif kaynak ve baraj çalışmaları yürütüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Sapanca Gölü'nde kuraklığın yol açtığı çekilmeyi minimuma indirmek için kritik bir süreci yönetiyor. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, göldeki son durum, çevresel takipler ve su takviyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sakallıoğlu, gölden su kullanımında kayıp ve kaçakların sıkı şekilde denetlendiğini, alternatif kaynaklar için ise Ballıkaya ve Çamdağı Barajı'nda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin, bu barajlarla ilgili sürecin başlangıcı olduğunu vurgulayan Sakallıoğlu, 'Suyun kullanımı konusunda hiçbir suistimale imkân vermedik, vermeyeceğiz' dedi.

Alternatif kaynakların keşfi için sondaj çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sakallıoğlu, Ballıkaya Barajı'nın isale hattı için 2 Aralık'ta ihale yapılacağını, Çamdağı için de sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi yoluyla Yalova'ya su aktarımı yapılabileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Sakallıoğlu, mevcut şartlarda su iletiminin mümkün olmadığını belirtti. Sakallıoğlu, 'Önceliğimiz her zaman Sapanca Gölü'nü korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak. Vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

SASKİ ekipleri, göldeki su kalitesini günlük olarak ölçüyor, göl havzasında kontroller ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca gölü besleyen kaynakların temizliği yapılırken, kaçak su kullanımının tespiti için yoğun mesai harcanıyor.