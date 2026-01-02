Sivas Belediyesi, kış aylarında sokak kedilerinin soğuktan korunması için kurduğu kedi evlerine düzenli mama bırakıyor.

SİVAS (İGFA) - Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da hayvanseverlerle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, sokak kedilerine mama vererek hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerin devam ettiğini belirtti.

Kedi evlerinin sayısını 19'a çıkardıklarını söyleyen Başkan Uzun, 'Kış şartları Sivas'ta zor geçiyor, biz de Sivas Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız bir yandan yeni kedi evlerinin kurulumunu gerçekleştirirken, diğer yandan da eskilerin bakım-onarımını yaparak mamalarını koydular.

Sessiz dostlarımız için her türlü desteği sağlayama devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu an 50 cm üzerinde bir kar var, -19'lara varan soğuk hava hâkim. Sizlerin de gördüğü gibi kedilerimiz bu kedi evlerinde gayet mutlu ve huzurlu. Aynı zamanda sağlıklı bir şekilde besleniyorlar. Bizler de bunun gururunu yaşıyoruz' dedi.