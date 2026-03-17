Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki cami açılışında şehirlerin camiler etrafında şekillendiğini vurgulayarak, 'Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Hacı İbrahim Demir Camii açılış programında önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında şehirlerin tarihsel ve kültürel gelişimine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İslam medeniyetinde şehirlerin camiler merkez alınarak kurulduğunu ve bu anlayışın asırlardır sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler; camileri merkeze alarak kurulur, bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitime, kültürden sanata kadar hayatın her alanı camiler ve külliyeler etrafında şekillenmiştir' dedi. Başkent Ankara'nın geçmişte 'mabetsiz ve minaresiz şehir' olarak tasavvur edildiğini hatırlatan Erdoğan, son yıllarda inşa edilen cami ve ibadethanelerin bu anlayışı değiştirdiğini belirtti.

Yeni camilerle birlikte şehrin manevi kimliğinin güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin toplumun köklerinden koparılmak istendiğini savunarak, 'Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, millî ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Program, yapılan dualar ve açılış töreniyle sona erdi.