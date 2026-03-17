Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evinde yemek yapma imkânı bulunmayan vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini kesintisiz sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca 10 bin ihtiyaç sahibine ulaşan hizmetle dayanışma ruhu tüm şehre yayılıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi aşevinde, gıda mühendislerinin denetiminde titizlikle hazırlanan yemekler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların kapılarına kadar ulaştırılıyor. Bu hizmet sayesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları Ramazan bereketinden mahrum kalmıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Ramazan ayı, sadece ibadet değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde hiçbir vatandaşımızın sofrasının boş kalmaması, kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Aşevimizde büyük bir titizlikle hazırlanan sıcak yemekleri, her gün düzenli olarak 10 bin hemşehrimizin kapısına kadar ulaştırıyoruz. Bizim önceliğimiz insan. Önceliğimiz Manisalıların huzuru ve mutluluğudur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç duyan her bir vatandaşımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

RAMAZAN'IN PAYLAŞMA RUHU SOFRALARA TAŞINIYOR

Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimini yaşatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan öğünleri düzenli bir program dahilinde dağıtıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Gıda Mühendisi Ekin Günay, 'Aşevimizde özenle hazırladığımız sıcak yemekleri, evinde yemek yapma imkânı olmayan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Böylece Ramazan ayının paylaşma ruhunu sofralara taşıyoruz. Ramazan ayı süresince 10 bin vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunmaktayız' ifadelerini kullandı.

Sıcak yemek dağıtımının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa'nın dört bir yanını kapsayan iftar programlarıyla da binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. 17 ilçede kurulan gönül sofraları sayesinde Ramazan'ın manevi iklimi toplumsal bir kucaklaşmaya dönüştü. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen iftar programlarında 125 bin Manisalıya ulaşılarak, dayanışmanın gücü tüm kente yayıldı.