Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla başlatılan gübre desteği projesinin son etabında, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki üreticilere gübreleri teslim edildi. İl genelinde 9 bin 847 üreticiye toplam 2 milyon 46 bin 200 kilogram gübre ulaştırıldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımlar, 19 ilçede düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi. Projenin son etabında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki çiftçilere gübreleri verildi.

Bu kapsamda Merkezefendi'de 201 üreticiye 783 çuval, Pamukkale'de ise 414 üreticiye 1.626 çuval gübre dağıtıldı. Toplamda 40 bin 924 çuval gübrenin üreticiyle buluşturulduğu proje, özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçiler için önemli bir destek oldu.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ÜRETİCİMİZİN ALIN TERİNİ KORUYORUZ'



Dağıtım törenlerinde üreticilerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretimin sürekliliğine vurgu yaptı. Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'de tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçimizin alın terinin karşılığını almasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Artan maliyetler karşısında üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Bugün burada son bulan dağıtımlarımız aslında yeni projelerimizin de habercisi. Biz her zaman üretenin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.