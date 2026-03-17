ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli üretim BORAN 105 mm havadan taşınabilir obüsün uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti. MKE'nin paylaşımına göre BORAN, NATO Steadfast Dart 2026 kapsamında sergilediği performansla öne çıktı.

Zorlu arazi ve hava koşullarında görev yapabilen BORAN, topçu birliklerinin hızlı konuşlanma ve yer değiştirme ihtiyacına etkin çözüm sunuyor. Sistem, helikopterle taşınabilme özelliği sayesinde kısa sürede atış alanına intikal edebiliyor. Dakikada 10-12 atış yapabilen BORAN, 18 kilometreye kadar etkin menziliyle dikkat çekiyor. Hafif yapısı sayesinde muadillerine göre daha yüksek hareket kabiliyeti sunan sistem, atış sonrası hızlı şekilde pozisyon değiştirerek tespit edilme riskini de azaltıyor.

Topçunun görevi nedir?

Atış alanına şartlar ne olursa olsun yerleşmek, atışını gerçekleştirmek ve konumu keşfedilmeden bir sonraki atış için yeniden pozisyon almak.



????Havadan taşınabilen

????Dakikada 10-12 atış

— Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) March 16, 2026

MKE, BORAN'ın özellikle 105 mm sınıfında hız ve operasyonel esneklik açısından öne çıktığını vurgularken, sistemin modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildiğini belirtti.