TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 17 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan 30 çocuğa yönelik Hanife Hatun Camii yerleşkesindeki Ramazan Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Hacivat-Karagöz gösterisi, atölye çalışmaları, yüz boyama ve ahşap oyunları yer aldı.

Değerler üzerine yapılan söyleşiyle hem öğrenen hem de keyifli vakit geçiren çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU ÇOK KIYMETLİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Dünya Sosyal Hizmet Günü vesilesiyle çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk.

Onların sosyal gelişimlerine katkı sunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet alanındaki çalışmalarımızla her zaman çocuklarımızın ve dezavantajlı bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' denildi.