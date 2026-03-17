Ankara (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Ankara Tabip Odası iş birliğiyle, İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş anısına 'Doğa Yürüyüşü ve Fidan Dikimi' etkinliği düzenlendi.
ATA Çiftliği'nde düzenlenen programa, ABB yöneticileri, sağlık çalışanları, hekimler, tıp fakültesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.
14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar doğa yürüyüşünün ardından hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.