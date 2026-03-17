Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs, belediye otobüsleri ve ADARAY ile Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile en kaliteli hizmetleri Sakaryalılar ile buluşturan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu yılda 3 günlük Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunacak.

HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ BU BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın her bayram olduğu gibi bu bayramda yanındayız. 3 günlük Ramazan Bayramı süresince Metrobüs, belediye otobüslerimiz ve ADARAY ücretsiz olarak hizmet sunacak.

Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına da ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz' ifadelerine yer verildi.