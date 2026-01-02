Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla girerken soğuk hava koşullarına maruz kalan vatandaşları unutmadı. Yılın ilk günlerinde de teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve tüm canlıların barınma ve diğer ihtiyaçları için sahada.

BALIKESİR (İGFA) - Başkan Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, il genelinde devam eden soğuk hava koşulları dolayısıyla vatandaşların yardımına koşuyor.

Yakın Çözüm Merkezi ile koordineli ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı oluyor.

BÜYÜKŞEHİR, TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER EDİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkisini sürdüren soğuk hava koşullarından dolayı sokakta kalan ve barınma ihtiyacı olan yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gece ve gündüz saha denetimlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, risk altındaki vatandaşları tespit ederek çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşları tespit ederek gerekli yardımları yapan Büyükşehir Belediyesi, öncelikli olarak vatandaşların can güvenliği sağlamayı hedefliyor.