Sivas Belediyesi'nce Zara ilçesinde hayata geçirilen 1,2 megavat kurulu güce sahip Özbelsan Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yıllık yaklaşık 12 milyon lira gelir sağlaması beklenen tesis, belediyenin enerji maliyetlerini azaltacak.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, enerji alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Zara ilçesine bağlı Ütük Köyü'nde yapımı tamamlanan Özbelsan Güneş Enerji Santrali'ni (GES) hizmete açtı. 1,2 megavat kurulu güce sahip tesisin açılışı, geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi.

Törene Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Altın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar, şirketin üretim ve yatırım odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yenilenebilir enerji alanındaki bu yatırımın Sivas Belediyesi'nin 'üreten belediyecilik' anlayışının önemli bir örneği olduğunu söyledi.

'YILLIK 12 MİLYON LİRA GELİR SAĞLAYACAK'

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise son yıllarda güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığına dikkat çekerek, Sivas'ın bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Özbelsan'ın kendi enerjisini üretir hale geldiğini belirten Uzun, tesis sayesinde enerji maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceğini ve yıllık yaklaşık 12 milyon lira gelir elde edileceğini kaydetti. 31 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen santralin 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Uzun, tesiste bulunan 2 bin 36 güneş paneliyle yıllık enerji üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi.

SİDAŞ tarafından kurulan yeni bir güneş enerji santralinin de kısa süre içinde hizmete alınacağını açıklayan Başkan Uzun, belediyenin çok daha büyük bir enerji yatırımına hazırlandığını duyurdu. Başkan Uzun, Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 15 megavatlık güneş enerji santrali için ihale sürecinin başladığını belirterek, projenin tamamlanmasıyla belediyenin ve iştirak şirketlerinin enerji maliyetlerinin büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

Elde edilecek gelirlerin yeni yatırımlara ve belediye hizmetlerine aktarılacağını vurgulayan Başkan Uzun, 'Üreten belediyecilik anlayışıyla hem belediyemizi hem de şehrimizi daha güçlü hale getireceğiz' dedi.

Konuşmalar sonrasında yapılan dualar eşliğinde kurdele kesilerek Özbelsan Güneş Enerji Santrali resmen hizmete açıldı.