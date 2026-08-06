ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ziyaret programı kapsamında Erdoğan'ın ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de görüşmesi bekleniyor.

Çalışma ziyaretinde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ortak gündemde yer alan konuların ele alınacak.