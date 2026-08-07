SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücret adaleti, teşvik sistemi ve emeklilikte yaşanan gelir kayıpları konusunda kalıcı düzenleme beklediğini belirtti. Akarken, çalışanların emeğini esas alan, öngörülebilir bir ücret sistemi çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücret adaleti, teşvik sistemi ve emeklilik döneminde yaşanan gelir kayıplarıyla ilgili talepleri yeniden gündeme geldi.

TÜİK'in Temmuz 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak dönemi zam beklentileri tartışılırken, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yapıldı. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, sektörde yaşanan sorunların geçici düzenlemeler yerine kapsamlı bir ücret ve özlük hakları reformuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Akarken, teşvik ek ödemeleri, aile hekimliği uzmanlarının ödeme sistemi, emekliliğe esas kazançlar ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplar olmak üzere dört temel başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

'TEŞVİK SİSTEMİ KARMAŞIK BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜ'

Sağlık çalışanlarının gelirlerinde önemli bir yere sahip olan teşvik ek ödeme sisteminin zaman içerisinde karmaşık hale geldiğini belirten Akarken, çalışanların gelirlerini önceden öngöremediğini ifade etti.

Akarken, çalışanların emeğini esas alan, sade, adil ve güvenilir bir ödeme sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, temel gelirlerin güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği uzmanlarının önemli sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Akarken, uzmanlık eğitiminin mevcut ödeme sisteminde yeterince karşılık bulmadığını belirtti.

Aile hekimliği uzmanlarının koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalık takibi ve sağlık sisteminin etkin işleyişinde kritik rol oynadığını ifade eden Akarken, uzmanlık ve sorumluluğun ücret politikasında karşılık bulması gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİN EK ÖDEME VE MESAİ DÜZENLEMESİ TALEBİ

Sosyal hizmet alanında görev yapan çalışanların da önemli hak kayıpları yaşadığını belirten Akarken, yatılı sosyal hizmet kurumlarında görev yapan personelin 24 saat esaslı çalışma düzeninde büyük sorumluluk taşıdığını söyledi. Fazla mesailerin karşılığının verilmesi ve sosyal hizmet çalışanlarının ödeme kalemleri ile özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Akarken, çalışanların haklarının korunmasının hizmet kalitesini de artıracağını ifade etti.

'EMEKLİLİKTE GELİR KAYBI BÜYÜYOR'

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeklilik döneminde yaşadığı gelir kaybına da dikkat çeken Akarken, ek ödemelerin prime esas kazanca yeterince yansımamasının uzun vadede çalışanların aleyhine sonuç doğurduğunu söyledi. Akarken, çalışanların emeklilik gelirlerinin gerçek kazançlarını yansıtacak şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Temmuz 2026 enflasyon verileri sonrası memur ve emeklilerin zam beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Akarken, yalnızca enflasyon farkının yaşanan kayıpları telafi etmeye yetmeyeceğini savundu. 'Enflasyon farkı yeni bir kazanım değil, geçmiş dönemde yaşanan kaybın telafisidir' diyen Akarken, kamu çalışanlarının yaşam koşullarını dikkate alan refah payı uygulamasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, güçlü bir sağlık ve sosyal hizmet sisteminin ancak hakları korunan çalışanlarla mümkün olabileceğini belirterek, emeği esas alan, emekliliğe yansıyan ve öngörülebilir bir ücret düzenlemesi çağrısında bulundu.