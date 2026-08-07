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Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin üreticiler için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini belirterek, 'Toprağın bereketini sofralara taşıyan, üretimi kesintisiz sürdüren çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, toplam 688 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 688 milyon TL tutarındaki tarımsal destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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