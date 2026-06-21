Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Hattın da dahil olduğu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nı kullanan toplam yolcu sayısı ise 44 bin 109'a ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un raylı ulaşım ağına yeni bir soluk kazandıran Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yoğun ilgi gördüğünü duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, hattın işletmeye alındığı ilk gün 10 bin 21 yolcu metro hattını kullandı. Aynı gün içerisinde 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamında taşınan yolcu sayısı ise 44 bin 109 olarak kaydedildi.

Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşa doğrudan ulaşım imkânı sunan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, İstanbul'un ulaşım yükünü hafifletmesi ve kent içi erişimi hızlandırması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, yeni metro hattının vatandaşlar tarafından daha yakından deneyimlenebilmesi amacıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti. Hattın, İstanbul Havalimanı bağlantısını güçlendirerek şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif oluşturacağı ifade edildi.