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ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.10'da kaydedilen depremin merkez üssü Marmaris'e yaklaşık 73,68 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kaynak: RSS