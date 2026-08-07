Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, anlaşmanın bölgesel güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşmanın dost ve kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Yılmaz, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurgulayarak, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendireceğini, aynı zamanda Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonu ile çok boyutlu stratejik iş birliklerini ileri taşıyacağını kaydetti. Savunma alanında oluşturulan stratejik iş birliği ruhunun ekonomik ilişkilere de olumlu yansımasını beklediklerini belirten Yılmaz, bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ivme kazanacağını ifade etti.

Bugün Mekke'de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı.



Dost ve kardeş ülkeler Suudi Arabistan ile Pakistan arasında: pic.twitter.com/jRvsQNQYES — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 7, 2026

Küresel kurumların ve uluslararası kuralların zayıfladığı bir dönemde bölgesel iş birliklerinin öneminin arttığına dikkat çeken Yılmaz, bu tür ortaklıkların gelecekte daha adil bir küresel düzenin oluşmasına da zemin hazırlayabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu adımın bölge, İslam alemi ve küresel barış açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek, anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.