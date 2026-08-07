İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince Jandarma İHA (JİHA) destekli düzenlenen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildiğini, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Jandarma İHA (JİHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını kararlılıkla ve aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyona katkı sunan personel tebrik edildi.

Hakkari'de Jandarmamız tarafından JİHA destekli düzenlenen operasyonda 253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde;: pic.twitter.com/eygId9EiMr — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 7, 2026