Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda silah, sahte para, kaçak tarihi eser, tütün ve alkollü ürünlere yönelik çok sayıda işlem yaptı. Operasyonlarda aranan bir kişi de yakalandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, parada sahtecilik, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.

Yapılan aramalarda; ruhsatsız silah ve mühimmat, sahte para, kaçak tarihi eser, kaçak tütün ve tütün ürünleri, elektronik sigara ve kaçak alkollü içecekler ele geçirildi.

Muratpaşa, Aksu, Serik, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda makaron, sigara, elektronik sigara, tütün ve kaçak içki bulundu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yakalandığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.