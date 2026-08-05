"Yüce Türk Devleti güçlüdür." diyoruz.

Yüce Türk devletine sadakat asalettir.

Sadece bir cümle.

Ne eksik ne fazla.

Bir devletin neden yükseldiğini herkes konuşur.

Fakat neden ayakta kaldığını çok az kişi sorar.

Tarih kitaplarını kapatın.

Bu satırlar sıradan değil.

Üniversitelerde verilmez.

Kürsülerde de söylenmez.

Bir haber metni değildir.

Siyasi bir analiz değildir.

Bir hikâye gibi de değil.

Gazetelerde yazmaz.

TV’lerde göstermez.

Sosyal medyada yok.

Muhalefette bilemez.

İktidar asla anlatmaz.

Liderler de konuşmaz.

Bu bir rapor değildir.

Devlet sırrı sayılmaz.

İddiası bile yapılmaz.

Bu bir okuma değildir.

Bu bir mesaj olamaz.

Viyana’ya kadar yürüyen yıldırımlar yaratan kahraman bir ırkın tarih yazıp satırlarını dillere destan dünyanın insanlarına okutturan yükselen cesaretten, yeniden doğuştan ve yüce dirilişinden binlerce yıldır dünyaya nizam veren Türk’ün gücü ve kudreti kadim şanlı hafızasını taşıdığımızı yazmaya gerek yoktur. Çünkü bazen mesajlar yazılmaz. Görünür şekilde gösterilir.

Yalnızca anlamını bilenler çözer.

Sadece görmek isteyenler görür.

Geleceğin yeni nesil savaşlarının ilk satırından son sayfasına kadar yazılan dünya devletlerin güvenlik strateji belgelerini, hazırlıklarını ve planlarını ayrıntısına kadar hepsini ezbere biliyoruz.

Oyunu görüyoruz.

Bölgeyi biliyoruz.

Haritayı okuyoruz.

Nedeni anlıyoruz.

Hazırlıklıyız.

Görevdeyiz.

HİÇLER İÇİN D-17:

Tek; “addır.”

Tek; “ruhtur.”

Tek; “kimliktir.”

Tek; “vatandır.”

Tek; “ölümdür.”

Tek; “devlettir.”

Tek; “millettir.”

Tek; “namustur.”

Tek; “bayraktır.”

Tek; “birliktir.”

Tek; “kardeşliktir.”

Tek; “Özgürlüktür.”

D-17:

Türk tarihinde ki; “17 Türk Devleti demektir.”

Bu satırlar kesinlikle sıradan yazılmış değildir.

Tarihte ilk kez Türk’ün gücünün ve kudretini ve yine yüce Türk Devlet aklının fevkalade muazzam ve muhteşem üstünlük ve kabiliyetinin en derin görünmeyen ve bilinmeyen arka yüzünü fısıldayan ve bahseden en derin yolculuk versiyonu, vizyonudur hatta navigasyonudur.

“Devleti taşıyacak olan beden değil, ruhtur.”

Derin devletten çok daha fazla hep derindir.

“Merkez Ankara’dır.

Sadakat Devletedir.”

Bir “Hiç” sadece Hiçlere güvenir.

Bir “Hiç” kayıtlarda asla geçmez.

HİÇLER:

“Dil, din, ırk, mezhep, görüş, makam, mevki, statü, unvan, durum, diploma, mezuniyet, cinsiyet, meslek vs. gibi bağışıklık, ayrımcılık ve fark yoktur. Kesinlikle referans sayıl(a)maz.”

Düşünce, fikir, görüş ve grup gibi bu tür konularda tamamen zıt ve ihtilafta olsalar mevzu vatansa teferruatına takılmazlar. Asi, asabi, cevval, aykırı, gözü kara kahraman ve yiğit Türk milletidir. Tarihten önce vardı tarihten sonra da var olacaklar.

Tek ortak özellikleri “Milliyetçilik ve Devletçiliktir.” Bu yönde tavizsiz ve sorgusuz katılardır.

“Onlara emri sadece gerekli durumlarda Türk devleti – Ankara’dan başka kimse emredemez.”

Yüce Millettir.

Milli iradedir.

Milli şuurdur.

Devletin sahipleri…

Tek amaçları var:

“Türk Devletine sınırsız sadakat”

Onlar:

Yıldırımlar yaratan kahraman bir ırk, asil, aziz, necip, mümtaz, yüce ve büyük Türk Milletidir.