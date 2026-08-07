Türkiye siyasetinde dengeleri değiştiren YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından yayımlanan ilk kapsamlı kamuoyu araştırması, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. SONAR Araştırma'nın kamuoyuyla paylaştığı son ankette, YENİ Parti'nin kısa sürede önemli bir seçmen desteğine ulaştığı görüldü. Araştırmada, kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra YENİ Parti'nin yüzde 34,3 ile ilk sıraya yerleştiği, AK Parti'nin ise yüzde 30,2 oy oranıyla ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Ayrıca katılımcıların yüzde 59,4'ü erken seçim yapılması gerektiğini ifade etti.

Kuruluşun Ardından İlk Büyük Sınav

Anket sonuçları, yeni kurulan partilerin seçmen nezdindeki karşılığını ölçmesi bakımından önem taşıyor. Özellikle CHP'deki ayrışmanın ardından kurulan YENİ Parti'nin, muhalefet seçmeninin önemli bir bölümünü bünyesine çektiği yönündeki değerlendirmeler araştırma sonuçlarına da yansıdı.

İlk Sonuçlar Ne Anlatıyor?

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, yalnızca partilerin oy oranlarını değil, seçmenin mevcut siyasi tabloya ilişkin beklentilerini de gözler önüne serdi.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

YENİ Parti: %34,3

AK Parti: %30,2

Erken seçim isteyenler: %59,4

Kararsız seçmenler dağıtılmadan önce ise YENİ Parti'nin oy oranı %24,1, AK Parti'nin ise %21,2 olarak ölçüldü.

Erken Seçim Talebi Güçleniyor

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de erken seçim beklentisi oldu. Ankete katılanların yaklaşık altıda üçü, Türkiye'nin erken genel seçime gitmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Bu sonuç, ekonomik gelişmeler ve siyasi hareketliliğin seçmen üzerindeki etkisinin arttığı şeklinde yorumlandı.

Siyasi Kulislerde Yeni Hesaplar Başladı

SONAR'ın araştırması, YENİ Parti'nin kısa sürede siyasetin en önemli aktörlerinden biri haline geldiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Uzmanlar, bundan sonraki süreçte diğer araştırma şirketlerinin yayımlayacağı anketlerin de yakından takip edileceğini belirtiyor.

Anket sonuçlarının önümüzdeki dönemde partilerin saha çalışmalarını, seçim stratejilerini ve olası ittifak hesaplarını doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

Araştırma Notu

Kamuoyu araştırmaları, gerçekleştirildikleri dönemde seçmen eğilimlerini yansıtan ölçümlerdir. Seçim sonuçları değildir ve farklı araştırma şirketlerinin kullandığı yöntem, örneklem ve saha çalışmasına göre sonuçlar değişiklik gösterebilir.